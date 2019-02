Resumen

Tal y como comenta el arquitecto Fernando Cobos en el documental Call for topics, “la conservación del patrimonio interesa a toda la humanidad, y no solo a la sociedad que lo posee”. Es por ello que desde el Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico AADIPA te animamos a participar a través de nuestra web y con una mirada global, en este debate abierto que toma como punto de partida el documental Call for topics. En éste, arquitectos e historiadores, entre otros, todos ellos jurados de pasadas ediciones del Premio, inician un debate rico y esclarecedor sobre cuál es el estado actual de la intervención y cómo debería actuar la arquitectura y otros agentes implicados en el proceso, para establecer un marco de buenas prácticas patrimoniales.

Es el momento de compartir tu punto de vista sobre patrimonio arquitectónico y exponer cómo crees o piensas que debería ser esta práctica en el futuro. Resultado de la vocación divulgativa del Premio, te animamos a dar continuidad al discurso con tus opiniones y reflexiones en torno a una temática que cada vez más toma relevancia en la sociedad actual en la que vivimos.